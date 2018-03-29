В Новом Уренгое молодого человека будут судить за неявку в военкомат

23-летний новоуренгоец предстанет перед судом по обвинению в уклонении от призыва на военную службу.

Молодой человек в ноябре 2017 года прошел медкомиссию и был признан годным к военной службе. Тогда же под роспись ему была вручена повестка о явке в отдел военного комиссариата для отправки к месту прохождения военной службы. Однако в назначенный день призывник не явился.