В Новом Уренгое молодого человека будут судить за неявку в военкомат 

23-летний новоуренгоец предстанет перед судом по обвинению в уклонении от призыва на военную службу.
Молодой человек в ноябре 2017 года прошел медкомиссию и был признан годным к военной службе. Тогда же под роспись ему была вручена повестка о явке в отдел военного комиссариата для отправки к месту прохождения военной службы. Однако в назначенный день призывник не явился.
— В последующем обвиняемый не уведомил работников военного комиссариата о причине своей неявки, а также не представил документы, свидетельствующие об уважительных причинах. Следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — говорится в заявлении пресс-службы СУ СК РФ по ЯНАО.