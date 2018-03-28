Требовал полмиллиона рублей: главу ЖКХ Ленинского района Ростова подозревают в получении взятки

Сотрудники полиции задержали начальника МКУ ЖКХ Ленинского района Ростова Валентина Пыхова. Чиновник подозревается в получении взятки.

Как стало известно 161.ru, в феврале этого года Пыхов встретился с руководителем одной из ростовских строительных компаний и за вознаграждение в полмиллиона рублей пообещал заключить с ним договор на два миллиона рублей.

— Мужчина сделал вид, что согласен на условия, а сам сообщил о вымогательстве полицейским. Они встретились с Пыховым в кафе, расположенном прямо напротив администрации Ленинского района города, и спустя какое-то время чиновника задержали полицейские, — рассказал источник нашего издания в правоохранительных органах

Известно, что в отношении Пыхова завели уголовное дело по статье «Получение взятки». Если его признают виновным, то ему грозит до семи лет лишения свободы. В феврале за вымогательство взятки задержали двоих ростовских полицейских.