В Саратове бывший полицейский пойдет под суд по обвинению в сутенерстве

Суд в Саратове санкционировал арест сотрудника полиции и его приятеля, обвиняемых в вовлечении в занятие проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних.

По версии следствия, в прошлом году сотрудник полиции и его приятель в целях быстрого и незаконного обогащения путем уговоров и обещаний различных материальных благ вовлекли в занятие проституцией пять девушек в возрасте от 17 до 21 года, которых они развозили по найденным «клиентам», забирали обратно и получали за оказанные услуги деньги. Обвиняемых задержали сотрудники управления собственной безопасности областного главка МВД и оперативники регионального УФСБ

"В сексуальных преступлениях и вовлечении в занятие проституцией обвиняются бывший полицейский и его приятель в Саратове… Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в апреле прошлого года обвиняемые совершили изнасилование жительницы Саратова.

Полицейскому поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых отдела полиции Саратова и его 23-летнему приятелю предъявлены обвинения. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору… изнасилование… совершение иных насильственных действий сексуального характера».

Кроме того, бывший сотрудник полиции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статье «превышение должностных полномочий», говорится в релизе.

Обоим грозит до 6 лет лишения свободы.