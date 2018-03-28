В Челябинске экс-министр получил условный срок за растрату 36 миллионов

Как следует из резулятивной части приговора суда, Бехетерев в августе-декабре 2013 года, занимая должности сначала первого заместителя министра, а затем главы «социального» ведомства, похитил 36,6 миллиона рублей, выделенных из областного бюджета на приобретение технических средств реабилитации для инвалидов, например, подгузников для взрослых. Деньги были выведены путем заключения госконтрактов по завышенной цене с принадлежащей Ирине Кем фирмой. Кроме того, за само содействие в заключении договоров Бехтерев получил от бизнес-леди пять миллионов рублей.

«Доводы стороны защиты адвоката Новикова суд считает недопустимым, так как доказательства были получены с нарушением норм законодательства, — сделал вывод судья Антон Шкоркин. — Заключения эксперта Титова по исследованию рыночной стоимости товара признаны законными. Доказательств достаточно для вынесения обвинительного заключения по статьям «Взятка», «Растрата уверенного должностному лицу имущества», «Дача взятки». Не имеется оснований считать, что свидетели оговорили подсудимых. Бехтерев, будучи должностным лицом, имел полномочия распределять федеральные субвенции на покупку средств реабилитации инвалидов через региональный бюджет».

Также из приговора следует, что у министерства действительно была потребность в закупке средств реабилитации. Однако Бехтерев намеренно игнорировал сроки заключения контрактов, так как имел договоренности на их заключение именно с Ириной Кем. Органы следствия доказали факт завышения цен государственных контрактов. Свидетели по делу подтвердили, что результаты аукционов на поставку средств средств для инвалидов подтасовывались: одни люди владели фиктивными фирмами, а реквизиты и всю документацию передавали Кем, другие должны были следить за тем, чтобы цена, предложенная Кем, была максимальной, а конкурсная документация соответствовала заявленным требованиям. Кроме того, при проверках Олег Бехтерев пытался убедить надзорные органы, что заключение четырех госконтрактов именно с Ириной Кем обусловлено экстренными ситуациями, однако подтверждения эти его слова не нашли.

Отметим, весной 2016 года Челябинское УФАС сообщало о незаконности госконтрактов, заключенных фирмой Ирина Кем ООО «Компания „Интехпрод“ с минсоцотношений. Антимонопольщики тогда подвергли сомнению контракты на поставку средств реабилитации инвалидов на 108 миллионов рублей. Эти обстоятельства также описываются в приговоре.

В итоге Тракторозаводский районный суд назначил экс-министру условное наказание в шесть лет с испытательным сроком в пять лет и штрафом в 900 тысяч рублей. Его подельница получила пять лет условного срока, аналогичный испытательный срок и штраф в 800 тысяч. В счет штрафа у нее будет конфискован автомобиль „Митсубиши Паджеро“, как приобретенный незаконным путем, а также изъятые при аресте деньги. Однако доли в фирмах за бизнес-леди сохранены.