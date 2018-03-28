Бывший челябинский министр получил условный срок за растрату 38 млн рублей

Тракторозаводский райсуд приговорил бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева к шести годам условно и штрафу в 900 тыс. руб. за заключение контрактов на поставку средств реабилитации инвалидов по завышенной стоимости, сообщает URA.RU.

Изначально чиновнику инкриминировалось получение взятки в 5 млн руб. по данным контрактам, в то время как сумма растраты в приговоре превысила 38 млн руб. Прокуратура требовала 10 лет колонии и штраф в 100 млн рублей для Бехтерева и 8 лет колонии его пособнице Ирине Ким, которая является учредительницей ООО «Компания „Интехпрод“.

В приговоре суда Олег Бехтерев признан виновным только по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата), Ирина Кем — по ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате). Последняя получила пять лет условно и штраф в 800 тыс. руб.