Заведующая детским садом в Кувандыке обманом получила более 70 тысяч рублей

По имеющимся данным, 46-летняя заведующая в 2016-2017 годах составила ложное распоряжение о приеме на работу своей родственницы помощником повара, помощником воспитателя и другие должности. Фактически соответствующие обязанности не исполнялись. После этого заведующая систематически вносила в табеля учета сведения о якобы выполненной сотрудником работе и отправляла эти сведения в бухгалтерию для начисления зарплаты. Таким образом она смогла получить более 70 тысяч рублей на банковскую карту и наличными.

Кроме того, по информации следствия, женщина на протяжении двух лет устанавливала своим подчиненным завышенный размер премии. Последние после получения денег безвозмездно передавали своей начальнице определенную сумму.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела. На время уголовного судопроизводства следствием будет решаться вопрос о снятии подозреваемой с должности заведующей детским садом.