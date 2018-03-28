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Заведующая детским садом в Кувандыке обманом получила более 70 тысяч рублей
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Заведующая детским садом в Кувандыке обманом получила более 70 тысяч рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Заведующая детским садом в Кувандыкском городском округе подозревается в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения. О возбуждении соответствующего уголовного дела сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Оренбургской области. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки органов внутренних дел и прокуратуры.
По имеющимся данным, 46-летняя заведующая в 2016-2017 годах составила ложное распоряжение о приеме на работу своей родственницы помощником повара, помощником воспитателя и другие должности. Фактически соответствующие обязанности не исполнялись. После этого заведующая систематически вносила в табеля учета сведения о якобы выполненной сотрудником работе и отправляла эти сведения в бухгалтерию для начисления зарплаты. Таким образом она смогла получить более 70 тысяч рублей на банковскую карту и наличными.
Кроме того, по информации следствия, женщина на протяжении двух лет устанавливала своим подчиненным завышенный размер премии. Последние после получения денег безвозмездно передавали своей начальнице определенную сумму.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела. На время уголовного судопроизводства следствием будет решаться вопрос о снятии подозреваемой с должности заведующей детским садом.
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