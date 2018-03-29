В Кувандыкском округе заведующая детсадом подозревается в мошенничестве

Заведующая одним из детских садов Кувандыского городского округа подозревается в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

По версии следователей, 46-летняя фигурантка дела издала распоряжение о приеме лица на должности помощника повара, помощника воспитателя и другие должности. Фактически работы не выполнялись, но подозреваемая вносила в табеля учета рабочего времени ложные сведения, и заработная плата начислялась. Руководительница детсадом получила более 70 тысяч рублей и распорядилась ими по собственному желанию. Также подозреваемая начисляла своим сотрудникам премии, а потом часть этих денег ей передавали подчиненные, сообщает СУ СК региона.

Сейчас решается вопрос об отстранении заведующей детским садом от работы.

Расследование уголовного дела продолжается.