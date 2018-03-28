Житель Самары стал невыездным за «подготовку» теракта в Краснодаре

В Промышленном районном суде подошли к концу слушания по делу 43-летнего местного жителя. Его признали виновным в телефонном терроризме.

— 18 февраля этого года около 18:00 мужчина находился в своей квартире на улице Георгия Димитрова, — рассказал прокурор Промышленного района Иван Макогон. — С помощью специальной программы в интернете злоумышленник позвонил в краснодарское управление ФСБ и сообщил о подготовке теракта.

Стражи порядка быстро установили личность звонившего. Он полностью признал свою вину, но о мотивах своего поступка не рассказал.

Служители Фемиды приговорили мужчину к 2 месяцам ограничения свободы. Также ему нельзя уезжать из города и менять место жительства без соответствующего разрешения. Кроме того, хулигану раз в месяц необходимо отмечаться в полиции.