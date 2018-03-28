Ещё
Житель Самары стал невыездным за «подготовку» теракта в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Житель Самары стал невыездным за «подготовку» теракта в Краснодаре 

63.ru 37 минут назад
Фото: 63.ru
В Промышленном районном суде подошли к концу слушания по делу 43-летнего местного жителя. Его признали виновным в телефонном терроризме.
— 18 февраля этого года около 18:00 мужчина находился в своей квартире на улице Георгия Димитрова, — рассказал прокурор Промышленного района Иван Макогон. — С помощью специальной программы в интернете злоумышленник позвонил в краснодарское управление ФСБ и сообщил о подготовке теракта.
Стражи порядка быстро установили личность звонившего. Он полностью признал свою вину, но о мотивах своего поступка не рассказал.
Служители Фемиды приговорили мужчину к 2 месяцам ограничения свободы. Также ему нельзя уезжать из города и менять место жительства без соответствующего разрешения. Кроме того, хулигану раз в месяц необходимо отмечаться в полиции.
63.ru: последние новости
Получил взятку скважиной: в Самаре перед судом предстанет бывший инспектор ГИБДД Дело с иголочки: в Тольятти работник колонии вымогал деньги у директора швейной фабрики ЧП в самарском метро: мужчина упал на рельсы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина293
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»96
Умер Олег Анофриев36
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Тулеев обратился к жителям Кузбасса388
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:07
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр
Пожары Происшествия
00:33
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение