Хакер из Крыма получил полтора года за атаку на сайт правительства Мордовии

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 мар — РИА Новости . Крымчанин Дмитрий Хабаров приговорен к полутора годам ограничения свободы за хакерскую атаку на информационные сайты правительства Мордовии , сообщает крымское управление ФСБ

"Приговором Бахчисарайского районного суда назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев", — говорится в сообщении.

Таким образом, 38-летний житель Бахчисарайского района признан виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Как информирует ФСБ, обвиняемый совершил компьютерную атаку на информационные ресурсы правительства Мордовии для получения «несанкционированного доступа к базам данных».

"В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении", — отметили в ведомстве.