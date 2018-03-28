Хакер из Крыма получил полтора года за атаку на сайт правительства Мордовии 

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Крымчанин Дмитрий Хабаров приговорен к полутора годам ограничения свободы за хакерскую атаку на информационные сайты правительства Мордовии, сообщает крымское управление ФСБ.
"Приговором Бахчисарайского районного суда назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев", — говорится в сообщении.
Таким образом, 38-летний житель Бахчисарайского района признан виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.
Как информирует ФСБ, обвиняемый совершил компьютерную атаку на информационные ресурсы правительства Мордовии для получения «несанкционированного доступа к базам данных».
"В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении", — отметили в ведомстве.