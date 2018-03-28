Курянин украл металлический забор из детского сада

Курске задержали подозреваемого в краже металлического забора в детском саду, сообщила пресс-служба регионального МВД

Им оказался 59-летний мужчина. Около трёх часов ночи он распилил на части и похитил два чугунных пролёта забора в детском саду в микрорайоне КЗТЗ. Части забора злоумышленник перевёз на тачке и сдал в пункт приёма лома металлов, заработав около пяти тыс. рублей.

Из-за действий мужчины воспитанники детского сада остались временно лишились прогулок. Правоохранители забрали части металла, но пока неясно, можно ли его будет использовать в качестве забора.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Курянину грозит до двух лет лишения свободы.