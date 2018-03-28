За неуплату алиментов дагестанец приговорен к колонии строго режима

За неуплату алиментов дагестанец приговорен к колонии строго режимаЖитель Магарамкентского района за неуплату алиментов приговорен к исправительной колонии строго режима с отбыванием наказания сроком на 4 месяца. Об этом сообщает служба судебных приставов Дагестана.

Обвиняемый не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетних детей с апреля 2017 года. Мужчина ранее был привлечен к административной ответственности за неуплату денежных средств. Как сообщает ведомство, никаких результатов это не принесло.

«В связи с этим дознаватели Управления возбудили уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ за злостное уклонение от выплаты алиментов. Мужчина также имел непогашенную судимость — в 2014 году был осужден судом по ч.2 ст. 208 УК РФ за участие в вооруженном формировании», — передает пресс-служба приставов.