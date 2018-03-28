Волгоградец остался без квартиры из-за мошенников 

44-летний мужчина лишился трехкомнатной квартиры в Красноармейском районе Волгограда из-за аферистов, подделавших документы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, последние несколько лет мужчина живет в другом городе, так как ухаживает за пожилым родственником. Периодически он приезжал обратно и проверял состояние квартиры. В очередной раз вернувшись в Волгоград мужчина увидел, что в ней заменили входную дверь и в ней теперь проживают незнакомые ему люди.
Выяснилось, что от имени мужчины в 2016 году по фиктивному договору купли-продажи право собственности на квартиру было переоформлено на постороннего человека. После этого жилье дважды перепродавали. При этом мужчина никаких сделок с квартирой не совершал, документы не подписывал и денег не получал. Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело, расследование которого прокуратура взяла под личный контроль.