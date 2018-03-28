Волгоградец остался без квартиры из-за мошенников

44-летний мужчина лишился трехкомнатной квартиры в Красноармейском районе Волгограда из-за аферистов, подделавших документы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, последние несколько лет мужчина живет в другом городе, так как ухаживает за пожилым родственником. Периодически он приезжал обратно и проверял состояние квартиры. В очередной раз вернувшись в Волгоград мужчина увидел, что в ней заменили входную дверь и в ней теперь проживают незнакомые ему люди.