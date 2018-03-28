Управляющая «Зимней вишней»: я не чувствую за собой вины

Управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок не считает себя виновной в гибели людей при пожаре в здании. Об этом она заявила журналистам перед судебным заседанием.

«Я не чувствую вину. Я работала, создавала базу, обучала сотрудников качественно и последовательно проводить все операции, следить за оборудованием. Я не хочу быть виноватой в том, чего я не делала», — цитирует предпринимательницу агентство «Интерфакс»

Она также сообщила, что не знала о неисправности пожарной сигнализации, так как на проверках, на которых она присутствовала, система функционировала.

Ранее Судденок заявила журналистам, что пожар якобы начался в результате поджога, который совершили подростки «разных национальностей» из хулиганских побуждений.

Напомним, что сотрудники СКР выявили «вопиющие нарушения» в кемеровском ТЦ, где погибли десятки взрослых и детей. Так, здание было введено в эксплуатацию без согласования с МЧС , пожарные выходы были заблокированы, а система оповещения о пожаре не работала с 19 марта. В свою очередь президент Владимир Путин , приехавший в Кемерово , заявил, что халатность и разгильдяйство стали причиной гибели многих детей.

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