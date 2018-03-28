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Бухгалтера двух фирм осудили за растрату почти двух миллионов рублей
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Бухгалтера двух фирм осудили за растрату почти двух миллионов рублей 

АиФ Пермь 36 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Жительницу Перми осудили за растрату. За два года она успела присвоить почти два миллиона, которые принадлежали двум организациям, где она трудилась бухгалтером.
Как рассказали в прокуратуре по Пермскому краю, главбух систематически похищала деньги фирм с июля 2014 по октябрь 2016 года. Используя электронную цифровую подпись, она переводила деньги с расчетного счёта организации на свои счета или расплачивалась за различные товары и услуги. Также женщин переводила деньги в крупные телефонные компании, после чего, используя услугу «мобильная коммерция», обналичивала их. Главбух покупала дорогие сотовые телефоны, автомобильную резину, товары бытовой химии и расплачивалась с долгами.
В общей сложности, она похитила 1,8 миллиона рублей. Суд признал её виновной в присвоении и растрате, и приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также бывший главбух должна будет возместить ущерб и заплатить штраф.
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