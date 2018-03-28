Бухгалтера двух фирм осудили за растрату почти двух миллионов рублей 

Жительницу Перми осудили за растрату. За два года она успела присвоить почти два миллиона, которые принадлежали двум организациям, где она трудилась бухгалтером.
Как рассказали в прокуратуре по Пермскому краю, главбух систематически похищала деньги фирм с июля 2014 по октябрь 2016 года. Используя электронную цифровую подпись, она переводила деньги с расчетного счёта организации на свои счета или расплачивалась за различные товары и услуги. Также женщин переводила деньги в крупные телефонные компании, после чего, используя услугу «мобильная коммерция», обналичивала их. Главбух покупала дорогие сотовые телефоны, автомобильную резину, товары бытовой химии и расплачивалась с долгами.
В общей сложности, она похитила 1,8 миллиона рублей. Суд признал её виновной в присвоении и растрате, и приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также бывший главбух должна будет возместить ущерб и заплатить штраф.