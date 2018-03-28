В Краснодаре бывший заключенный грабил пенсионерок

Краснодаре бывший заключенный грабил пенсионерок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю.

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа Краснодара обратилась 69-летняя местная жительница. Она пояснила, в подъезде многоквартирного дома по улице Стасова неизвестный мужчина выхватил у нее из рук кошелек, в котором находилось 1200 рублей, и скрылся. Пенсионерка смогла описать внешность злоумышленника. В ходе розыска стражи порядка задержали предполагаемого грабителя на одной из улиц краевого центра. Это не однократно судимый за кражи, грабежи и хранение наркотиков 34-летний местный житель, освободившийся из мест лишения свободы в начале этого года.

В отделе полиции мужчина не отрицал свою причастность к совершению преступления и сознался в содеянном.

Кроме того, установлено, задержанный причастен к совершению ещё двух аналогичных грабежей. В январе текущего года на улице Бургасской он выхватил у 62-летней краснодарки сумку с мобильным телефоном и деньгами в сумме 500 рублей, а в марте в подъезде дома по улице Ставропольской его жертвой стала 84-летняя пенсионерка.