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В Краснодаре бывший заключенный грабил пенсионерок
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Краснодаре бывший заключенный грабил пенсионерок 

АиФ — Юг 46 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В Краснодаре бывший заключенный грабил пенсионерок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю.
В дежурную часть отдела полиции Центрального округа Краснодара обратилась 69-летняя местная жительница. Она пояснила, в подъезде многоквартирного дома по улице Стасова неизвестный мужчина выхватил у нее из рук кошелек, в котором находилось 1200 рублей, и скрылся. Пенсионерка смогла описать внешность злоумышленника. В ходе розыска стражи порядка задержали предполагаемого грабителя на одной из улиц краевого центра. Это не однократно судимый за кражи, грабежи и хранение наркотиков 34-летний местный житель, освободившийся из мест лишения свободы в начале этого года.
В отделе полиции мужчина не отрицал свою причастность к совершению преступления и сознался в содеянном.
Кроме того, установлено, задержанный причастен к совершению ещё двух аналогичных грабежей. В январе текущего года на улице Бургасской он выхватил у 62-летней краснодарки сумку с мобильным телефоном и деньгами в сумме 500 рублей, а в марте в подъезде дома по улице Ставропольской его жертвой стала 84-летняя пенсионерка.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Задержанному избирается мера пресечения.
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