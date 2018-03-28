Отрицающую вину Судденок арестовали на два месяца 

Управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок арестована на два месяца. Такое решение принял 28 марта Заводский районный суд Кемерово.
Как отмечает РИА Новости, обвиняемая намерена обжаловать решение о заключении под стражу. Защита просила отпустить Судденок под домашний арест.
Также суд арестовал охранника, который, по версии следствия, после сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пишет НСН.
Ранее Судденок заявила журналистам, что не считает себя виновной в гибели людей при пожаре в здании. Она отметила, что «не хочет быть виноватой в том, чего не делала». Также она сообщила, что пожар якобы начался в результате поджога, который совершили подростки «разных национальностей» из хулиганских побуждений.
Напомним, что сотрудники СКР выявили «вопиющие нарушения» в кемеровском ТЦ, где погибли десятки взрослых и детей. Так, здание было введено в эксплуатацию без согласования с МЧС, пожарные выходы были заблокированы, а система оповещения о пожаре не работала с 19 марта. В свою очередь президент Владимир Путин, приехавший в Кемерово, заявил, что халатность и разгильдяйство стали причиной гибели многих детей.
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