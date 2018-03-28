Пьяная уфимка в драке ударила ножом своего знакомого

На улице Первомайской в Уфе 43-летняя женщина напала с ножом на своего знакомого, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, потерпевший со своей знакомой выпивали. Во время застолья они поссорились. Разъяренный мужчина начал избивать женщину кулаками. Тогда 43-летняя уфимка схватила нож и ударила в живот знакомому. Отмечено, что в момент драки женщина была сильно пьяна.

Сейчас потерпевший находится в реанимации.

Полицейские проводят проверку. Подозреваемая дала признательные показания.