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Пьяная уфимка в драке ударила ножом своего знакомого
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пьяная уфимка в драке ударила ножом своего знакомого 

АиФ-Уфа 54 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
На улице Первомайской в Уфе 43-летняя женщина напала с ножом на своего знакомого, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По предварительным данным, потерпевший со своей знакомой выпивали. Во время застолья они поссорились. Разъяренный мужчина начал избивать женщину кулаками. Тогда 43-летняя уфимка схватила нож и ударила в живот знакомому. Отмечено, что в момент драки женщина была сильно пьяна.
Сейчас потерпевший находится в реанимации.
Полицейские проводят проверку. Подозреваемая дала признательные показания.
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