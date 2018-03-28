Директор детского сада получала зарплату за себя и еще двоих сотрудников

Башкирии заведующую детским садиком подозревают в мошенничестве при начислении зарплаты. Женщина забирала часть денег двух своих сотрудников и присвоила больше полумиллиона рублей.

Один из сотрудников детского садика пришел в прокуратуру и рассказал, что руководитель детского сада попросила посидеть в декрете еще годик, а также потребовала у нее банковскую карту, куда начислялась зарплата.

— В течение года она подавала документы о том, что работница исполняла все свои трудовые обязанности. Женщина начисляла зарплату, но сама снимала деньги с карты и использовала их на свои нужды, — сообщили в республиканской прокуратуре.

Еще один работник был фиктивно трудоустроен в садике в течение трех лет, женщина получала за него зарплату. Бюджету республики, как рассказали прокуроры, причинили ущерб на сумму в 560 тысяч рублей. Заведующую задержали, сейчас решается, оставить ли ее под стражей на время следствия.