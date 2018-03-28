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Директор детского сада получала зарплату за себя и еще двоих сотрудников
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Директор детского сада получала зарплату за себя и еще двоих сотрудников 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии заведующую детским садиком подозревают в мошенничестве при начислении зарплаты. Женщина забирала часть денег двух своих сотрудников и присвоила больше полумиллиона рублей.
Один из сотрудников детского садика пришел в прокуратуру и рассказал, что руководитель детского сада попросила посидеть в декрете еще годик, а также потребовала у нее банковскую карту, куда начислялась зарплата.
— В течение года она подавала документы о том, что работница исполняла все свои трудовые обязанности. Женщина начисляла зарплату, но сама снимала деньги с карты и использовала их на свои нужды, — сообщили в республиканской прокуратуре.
Еще один работник был фиктивно трудоустроен в садике в течение трех лет, женщина получала за него зарплату. Бюджету республики, как рассказали прокуроры, причинили ущерб на сумму в 560 тысяч рублей. Заведующую задержали, сейчас решается, оставить ли ее под стражей на время следствия.
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