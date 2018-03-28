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Суд арестовал арендатора сгоревшего в Кемерове ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Суд арестовал арендатора сгоревшего в Кемерове ТЦ 

Аргументы и Факты 41 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
Заводский районный суд Кемерова в среду арестовал на два месяца арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок, сообщает ТАСС.
Судденок обвиняется в оказании небезопасных услуг. Суд постановил избрать ей меру пресечения в виде ареста до 25 мая 2018 года.
Об аресте ходатайствовал представитель следствия. Защита несогласна с предъявленным обвинением и просила избрать суд избрать меру пресечения, которая не связана с ограничением свободы, поскольку, по их доводам, женщина не пыталась скрыться от следствия и сотрудничает со следствием.
Один из защитников обратил внимание суда, что арендаторы помещений тоже являются потерпевшими, но претензий другим арендаторам и собственникам здания не выдвигают.
Надежда Судденок ранее сказала, что не знает, кто из сотрудников закрыл кинозалы с находящимися там зрителями. Судденок заявила о том, что причиной пожара в ТЦ мог стать поджог. По ее словам, за месяц до случившегося у администрации «Зимней вишни» были проблемы с компанией молодых людей, которые вели себя неадекватно.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее предположил, что кинозалы в ТЦ были закрыты для борьбы с безбилетниками. В результате пожара, произошедшего в воскресенье в кемеровском торговом центре, погибли 64 человека. В их числе — 41 ребенок. 28 марта был объявлен траур по всей стране в связи с трагедией.
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