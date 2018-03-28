Суд арестовал арендатора сгоревшего в Кемерове ТЦ

Судденок обвиняется в оказании небезопасных услуг. Суд постановил избрать ей меру пресечения в виде ареста до 25 мая 2018 года.

Об аресте ходатайствовал представитель следствия. Защита несогласна с предъявленным обвинением и просила избрать суд избрать меру пресечения, которая не связана с ограничением свободы, поскольку, по их доводам, женщина не пыталась скрыться от следствия и сотрудничает со следствием.

Один из защитников обратил внимание суда, что арендаторы помещений тоже являются потерпевшими, но претензий другим арендаторам и собственникам здания не выдвигают.

Надежда Судденок ранее сказала, что не знает, кто из сотрудников закрыл кинозалы с находящимися там зрителями. Судденок заявила о том, что причиной пожара в ТЦ мог стать поджог. По ее словам, за месяц до случившегося у администрации «Зимней вишни» были проблемы с компанией молодых людей, которые вели себя неадекватно.