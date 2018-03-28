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В Коврове осудили насильника, который подмешал школьнице снотворное
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Коврове осудили насильника, который подмешал школьнице снотворное 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
33-летний уроженец Кабардино-Балкарии приехал в город на заработки. Под вымышленным именем мужчина познакомился со школьницей в социальных сетях. После он договорился с девочкой о встрече. Мужчина вывез её на машине в безлюдное место и напоил шампанским с феназепамом. Он изнасиловал девушку, воспользовавшись её беспомощностью.
Насильника задержали в тот же день. Мужчина сказал, что занимался сексом со школьницей по обоюдному согласию. По решению суда он проведет в колонии строгого режима 8,5 лет.
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