В Минздраве Дагестана провели выемку документов, сообщил источник

По данным СМИ, Мирзабеков с главным специалистом материально-технического обеспечения Минздрава с 2013 по 2014 год похитили около 105 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на покупку медицинского оборудования.

"В отношении замминистра Хаджимурада Мирзабекова было возбуждено уголовное дело. По этому делу проводилась выемка документов в ведомстве", — сказал собеседник агентства.