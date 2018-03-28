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В Минздраве Дагестана провели выемку документов, сообщил источник
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В Минздраве Дагестана провели выемку документов, сообщил источник 

РИА Новости 22 минуты назад
ПЯТИГОРСК, 28 мар — РИА Новости. Выемка документов прошла в министерстве здравоохранения Дагестана по уголовному делу в отношении заместителя министра Хаджимурада Мирзабекова, подозреваемого в хищениях на сумму более 100 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным СМИ, Мирзабеков с главным специалистом материально-технического обеспечения Минздрава с 2013 по 2014 год похитили около 105 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на покупку медицинского оборудования.
"В отношении замминистра Хаджимурада Мирзабекова было возбуждено уголовное дело. По этому делу проводилась выемка документов в ведомстве", — сказал собеседник агентства.
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