Тюменец заживо сжег приятеля в гараже

Перед этим избив его.

ЯНАО в суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего тюменца, обвиняемого в убийстве, поджоге и повреждении чужого имущества.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ямальского СУ СКР , преступление было совершено в сентябре 2017 года в Надыме . Подсудимый выпивал в гараже 62-летнего мужчины. Во время застолья разгорелась ссора. Злоумышленник избил собутыльника гаечным ключом и металлической трубой.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджог гараж и скрылся. Экспертиза показала, что причиной смерти ямальца стало отравление угарным газом.