Ещё
Тюменец заживо сжег приятеля в гараже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тюменец заживо сжег приятеля в гараже 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Перед этим избив его.
В ЯНАО в суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего тюменца, обвиняемого в убийстве, поджоге и повреждении чужого имущества.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ямальского СУ СКР, преступление было совершено в сентябре 2017 года в Надыме. Подсудимый выпивал в гараже 62-летнего мужчины. Во время застолья разгорелась ссора. Злоумышленник избил собутыльника гаечным ключом и металлической трубой.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджог гараж и скрылся. Экспертиза показала, что причиной смерти ямальца стало отравление угарным газом.
Уралинформбюро: последние новости
Казахстанец погиб после уличной перестрелки (ВИДЕО) Сами виноваты? Депутат Госдумы призвал журналисток одеваться прилично Напавшая на мужа с топором пермячка села на 2 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина317
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»101
Умер Олег Анофриев37
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Тулеев обратился к жителям Кузбасса389
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:07
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр
Пожары Происшествия
00:33
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение