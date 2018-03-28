Суд удовлетворил ходатайство экс-депутата Владимира Сюсина об УДО

Напомним, что Сюсина обвиняли в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Якобы он требовал у давнего знакомого Валерия Аникина, которому бывший депутат, предположительно, помог сохранить незаконно установленную автомойку рядом с ТЦ «Самолет», регулярное денежное вознаграждение и бесплатную мойку авто для себя и семьи. В версии обвиняемого, изъятые у него при задержании 1,25 млн руб. были его долей при разделе общего с Аникиным бизнеса.

19 апреля 2017 года суд Кировского района Самары под председательством Дмитрия Горькова переквалифицировал обвинение экс-депутата Владимира Сюсина с ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") на «Покушение на мошенничество» (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима

Находившегося во время процесса под домашним арестом Владимира Сюсина взяли под стражу в зале суда.

Также суд взыскал с экс-депутата 47,5 тыс. руб. в пользу потерпевшего как возмещение материального ущерба.

С приговором не согласилась ни сторона защиты, ни сторона обвинения. Как сообщила в своей жалобе в облсуд адвокат Елена Строилова, по ее мнению, Сюсин подлежит оправданию.

Позиция прокуратуры сводится к следующему: суд ранее необоснованно изменил статью обвинения с «Получения взятки» на «Покушение на мошенничество». Поэтому надзорный орган потребовал приговор отменить и отправить дело на новое рассмотрение.

Но 4 июля 2017 года Областной суд оставил приговор Владимиру Сюсину без изменений.

Экс-депутат находился под домашним арестом с 5 июля 2015 г. почти два года и мог подать ходатайство об УДО уже в начале 2018 года. В итоге ходатайство было подано и 27 марта удовлетворено.

Также в суде Куйбышевского района Самары корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что сейчас Владимир Сюсин находится в колонии ИК-5. И если в установленный законом 10-дневный срок постановление суда об УДО не будет обжаловано, он выйдет на свободу.