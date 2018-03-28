Осужденного за получение взятки экс-депутата Владимира Сюсина освободили по УДО 

Куйбышевский районный суд рассмотрел прошение бывшего депутата городской думы Владимира Сюсина. В скором времени его выпустят на свободу. Об этом сообщили представители ведомства.
— Служители Фемиды приняли решение освободить экс-чиновника по УДО, — рассказали в пресс-службе суда.
Пока Владимир Сюсин находится в исправительной колонии № 5. Если в течение 10 дней решение суда не обжалуют, то он выйдет на свободу.
Экс-депутата осудили за получение взятки. По версии следствия, 1 июля 2015 года он получил от предпринимателя взятку в размере 1,25 миллиона рублей за общее покровительство. 63.ru публиковал видео задержания народного избранника.
Депутат попался на взятке?
Во время предварительного и судебного следствия Владимир Сюсин своей вины не признавал. Он считал, что все происходящее — месть бывшего партнера по бизнесу.
Тем не менее в апреле 2017 года суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима. Такое решение суда не устроило ни самого Владимира Сюсина, ни прокуратуру. Первый продолжал настаивать на своей невиновности. Прокуратура требовала вернуть уголовное дело на новое рассмотрение. Среди оснований — необходимость переквалификации статьи с «Получения взятки» на «Покушение на мошенничество». Но областной суд отказал надзорному ведомству в пересмотре уголовного дела.