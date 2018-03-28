Осужденного за получение взятки экс-депутата Владимира Сюсина освободили по УДО

Куйбышевский районный суд рассмотрел прошение бывшего депутата городской думы Владимира Сюсина . В скором времени его выпустят на свободу. Об этом сообщили представители ведомства.

— Служители Фемиды приняли решение освободить экс-чиновника по УДО, — рассказали в пресс-службе суда.

Пока Владимир Сюсин находится в исправительной колонии № 5. Если в течение 10 дней решение суда не обжалуют, то он выйдет на свободу.

Экс-депутата осудили за получение взятки. По версии следствия, 1 июля 2015 года он получил от предпринимателя взятку в размере 1,25 миллиона рублей за общее покровительство. 63.ru публиковал видео задержания народного избранника.

Депутат попался на взятке?

Во время предварительного и судебного следствия Владимир Сюсин своей вины не признавал. Он считал, что все происходящее — месть бывшего партнера по бизнесу.