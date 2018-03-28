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Сотрудники МВД России задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске в связи с покушением на убийство
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Сотрудники МВД России задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске в связи с покушением на убийство 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с УУР УМВД России по Курской области при участии бойцов Росгвардии задержали 31-летнего мужчину, обвиняемого в совершении тяжкого преступления», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В январе текущего года на территории Курской области злоумышленник выстрелил в потерпевшего, причинив ему огнестрельное ранение в область поясницы.
По данному факту следственным органом СК России по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Оперативники установили, что разыскиваемый скрывается на территории московского региона и ведет скрытный образ жизни.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Челябинской города Москвы полицейские задержали фигуранта, после чего он был передан инициатору розыска", — добавила официальный представитель ведомства.
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