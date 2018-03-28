Сотрудники МВД России задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске в связи с покушением на убийство

В январе текущего года на территории Курской области злоумышленник выстрелил в потерпевшего, причинив ему огнестрельное ранение в область поясницы.

По данному факту следственным органом СК России по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Оперативники установили, что разыскиваемый скрывается на территории московского региона и ведет скрытный образ жизни.