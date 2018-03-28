Оренбуржец осужден за надругательство над 12-летней школьницей

Суд признал 47-летнего оренбуржца виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки и незаконном проникновении в жилище. Он приговорен к 8,5 годам колонии строго режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Как сообщает СУ СК региона, в декабре 2017 года пьяный подсудимый проник в одну из комнат общежития и совершил преступление. О произошедшем полицейским рассказала мать потерпевшее. Полицейские задержали злоумышленника, которым оказался безработный женатый мужчина. Свою вину он не признал. Стоит отметить, что фигурант дела имеет ребенка.

Также подсудимый обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.