Ещё
В Воронеже молодая пара с газовым баллончиком напала на женщину ради iPhone
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Воронеже молодая пара с газовым баллончиком напала на женщину ради iPhone 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Несовершеннолетние нашли жертву по объявлению в сети.
В Воронеже двое несовершеннолетних придумали целую преступную схему, чтобы стать обладателями iPhone. Молодая пара нашла человека, продающего технику, и ограбили его. Об этом сегодня, 28 марта, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ. По версии следствия, 17-летние парень и девушка нашли в сети объявление о продаже iPhone 6 S и решили его украсть. Они позвонили хозяйке и договорились о встрече. На «дело» отправились, вооружившись газовым баллончиком. — Приехав по указанному адресу, девушка поднялась в квартиру местной жительницы, а товарищ остался ожидать ее звонка, когда она выманит хозяйку из квартиры под предлогом снятия денежных средств в банкомате для оплаты гаджета. Ответив на звонок и узнав от подруги, что они выходят в подъезд, подросток напал на потерпевшую, распылив содержимое газового баллончика ей в лицо. После этого схватил ее за шею, повалил на пол и, вырвав сумку, скрылся, — рассказывают следователи. Немного позже злоумышленников нашли. Против них завели уголовное дело по статье «Разбой». Свою вину молодые люди на предварительном следствии не признали, но правоохранители говорят, что у них уже собрались достаточно доказательств. Сейчас один из задержанных уже стал совершеннолетним — парню исполнилось 18 лет. Расследование их дела завершено. Дальнейшую судьбу юных горожан теперь предстоит решить суду.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронежской области вынесен приговор братьям, избившим дорожных инспекторов В Воронеже поймали распространявших героин мигрантов Вооружённый ножом мужчина угнал авто таксиста, отказавшегося подвезти его до Воронежа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина317
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»101
Умер Олег Анофриев37
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Тулеев обратился к жителям Кузбасса389
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:07
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр
Пожары Происшествия
00:33
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение