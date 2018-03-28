В Воронеже молодая пара с газовым баллончиком напала на женщину ради iPhone 

Несовершеннолетние нашли жертву по объявлению в сети.
В Воронеже двое несовершеннолетних придумали целую преступную схему, чтобы стать обладателями iPhone. Молодая пара нашла человека, продающего технику, и ограбили его. Об этом сегодня, 28 марта, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ. По версии следствия, 17-летние парень и девушка нашли в сети объявление о продаже iPhone 6 S и решили его украсть. Они позвонили хозяйке и договорились о встрече. На «дело» отправились, вооружившись газовым баллончиком. — Приехав по указанному адресу, девушка поднялась в квартиру местной жительницы, а товарищ остался ожидать ее звонка, когда она выманит хозяйку из квартиры под предлогом снятия денежных средств в банкомате для оплаты гаджета. Ответив на звонок и узнав от подруги, что они выходят в подъезд, подросток напал на потерпевшую, распылив содержимое газового баллончика ей в лицо. После этого схватил ее за шею, повалил на пол и, вырвав сумку, скрылся, — рассказывают следователи. Немного позже злоумышленников нашли. Против них завели уголовное дело по статье «Разбой». Свою вину молодые люди на предварительном следствии не признали, но правоохранители говорят, что у них уже собрались достаточно доказательств. Сейчас один из задержанных уже стал совершеннолетним — парню исполнилось 18 лет. Расследование их дела завершено. Дальнейшую судьбу юных горожан теперь предстоит решить суду.