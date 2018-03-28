Житель Петербурга, ударивший медсестру кулаком в лицо, пойдет под суд

Как сообщалось ранее, утром 11 февраля мужчина 1953 года рождения, находясь в приемном покое больницы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на медсестру бригады скорой помощи и ударил ее кулаком по лицу.