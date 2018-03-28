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Житель Петербурга, ударивший медсестру кулаком в лицо, пойдет под суд
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Житель Петербурга, ударивший медсестру кулаком в лицо, пойдет под суд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, ударивший кулаком в лицо медсестру скорой помощи, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщалось ранее, утром 11 февраля мужчина 1953 года рождения, находясь в приемном покое больницы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на медсестру бригады скорой помощи и ударил ее кулаком по лицу.
"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
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