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В Калининграде у коррупционера-медика вымогали более двух миллионов рублей
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В Калининграде у коррупционера-медика вымогали более двух миллионов рублей 

Вести Калининград 49 минут назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области задержали одного из членов этнической преступной группы. Злоумышленники вымогали у одного из сотрудников медицинского учреждения Калининграда свыше двух миллионов рублей.
«В ходе оперативно-розыскной деятельности оперативниками установлено, что злоумышленники мошенническим путем осуществляли вымогательство денежных средств у одного из сотрудников медицинского учреждения города Калининграда за оказание содействия в решении вопроса об освобождении его от уголовной ответственности за преступление коррупционной направленности», — сообщают управлении ФСБ России по Калининградской области.
Подозреваемые планировали получить преступным путём более двух миллионов рублей. Между собой они общались исключительно при помощи мессенджеров, общение в которых вели с использованием заранее оговоренных условностей. В результате проведенной сотрудниками УФСБ России по Калининградской области спецоперации указанные правонарушители задержаны с поличным при получении денежных средств.
«В настоящее время следственным отделом УФСБ России по Калининградской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). За совершение подобного рода преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет», — отмечают в управлении.
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