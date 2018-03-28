В Калининграде этническая преступная группа вымогала 2 млн рублей у медработника

Калининградской области задержаны члены этнической преступной группы, вымогавшие деньги у медицинского сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ России.

«Злоумышленники мошенническим путем осуществляли вымогательство денежных средств у одного из сотрудников медицинского учреждения Калининграда за оказание содействия в решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности за преступление коррупционной направленности», — говорится в сообщении.

Подозреваемые планировали получить более 2 млн рублей. Свой план и действия они обсуждали исключительно в Интренет-мессенджера, общение в которых вели с использованием заранее оговоренных условностей.

В результате проведенной сотрудниками УФСБ России по Калининградской области спецоперации у правонарушители задержаны с поличным при получении денежных средств. против них возбуждено уголовное дело («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). За совершение подобного рода преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению иных участников указанной преступной группы.