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В Калининграде этническая преступная группа вымогала 2 млн рублей у медработника
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В Калининграде этническая преступная группа вымогала 2 млн рублей у медработника 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области задержаны члены этнической преступной группы, вымогавшие деньги у медицинского сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ России.
«Злоумышленники мошенническим путем осуществляли вымогательство денежных средств у одного из сотрудников медицинского учреждения Калининграда за оказание содействия в решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности за преступление коррупционной направленности», — говорится в сообщении.
Подозреваемые планировали получить более 2 млн рублей. Свой план и действия они обсуждали исключительно в Интренет-мессенджера, общение в которых вели с использованием заранее оговоренных условностей.
В результате проведенной сотрудниками УФСБ России по Калининградской области спецоперации у правонарушители задержаны с поличным при получении денежных средств. против них возбуждено уголовное дело («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). За совершение подобного рода преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению иных участников указанной преступной группы.
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