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Студент из Китая «потерял» крупную сумму денег в Санкт‐Петербурге
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Студент из Китая «потерял» крупную сумму денег в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Китайский студент Консерватории имени Римского‐Корсакова лишился 200 тысяч рублей в Санкт‐Петербурге. Проводится расследование, сообщил сайт «Невские новости».
Молодой человек заметил пропажу денег с карты после того, как совершил безналичную оплату в продуктовом магазине. Китайский студент заявил, что никому не говорил
ПИН-код  и не передавал банковскую карту.
Происшествием заинтересовались сотрудники полиции.
В Хабаровском крае осудят местного жителя за ложную информацию о пропаже 30 тысяч долларов. Уголовное дело направлено в суд.
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