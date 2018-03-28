Студент из Китая «потерял» крупную сумму денег в Санкт‐Петербурге 

Китайский студент Консерватории имени Римского‐Корсакова лишился 200 тысяч рублей в Санкт‐Петербурге. Проводится расследование, сообщил сайт «Невские новости».
Молодой человек заметил пропажу денег с карты после того, как совершил безналичную оплату в продуктовом магазине. Китайский студент заявил, что никому не говорил
ПИН-код и не передавал банковскую карту.
Происшествием заинтересовались сотрудники полиции.
В Хабаровском крае осудят местного жителя за ложную информацию о пропаже 30 тысяч долларов. Уголовное дело направлено в суд.