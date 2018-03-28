Управляющая сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» отрицает вину в гибели людей

"Я не чувствую вину. Я работала, создавала базу, обучала сотрудников качественно и последовательно проводить все операции, следить за оборудованием. Я не хочу быть виноватой в том, чего я не делала", — заявила она перед заседанием суда, передает "Интерфакс"

Судденок утверждает, что не знала о том, что пожарная тревога не работает. По ее словам, на проверках никаких неисправностей не было выявлено. Управляющая добавила, что в ее обязанности не входил надзор за сигнализацией. При этом она добавила, что на показания свидетелей повлияло высшее руководство.

"Юлия Богданова (собственник площадей ТЦ) влияет на сотрудников, что они начали давать такие показания. Богданова пытается свалить всю вину на меня", — сказала Судденок.

Следователи допросили пять подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Ранее стало известно, что сотрудники кинотеатра и охранники ТЦ не сказали пожарным, что в кинозалах заперты дети.