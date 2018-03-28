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Кражу ювелирных изделий почти на 500 тысяч рублей раскрыли в Аксае
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кражу ювелирных изделий почти на 500 тысяч рублей раскрыли в Аксае 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о хищении украшений заявила хозяйка одного из частных домов. Женщина обнаружила пропажу ювелирных изделий, придя домой.
По словам горожанки, во время ее отсутствия в доме находилась 24-летняя домработница.
Правоохранители задержали девушку. Как выяснили полицейские, подозреваемая, воспользовавшись отсутствием хозяев, похитила украшения, которые впоследствии сдала в ломбард.
В настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (кража).
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