Кражу ювелирных изделий почти на 500 тысяч рублей раскрыли в Аксае

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о хищении украшений заявила хозяйка одного из частных домов. Женщина обнаружила пропажу ювелирных изделий, придя домой.

По словам горожанки, во время ее отсутствия в доме находилась 24-летняя домработница.

Правоохранители задержали девушку. Как выяснили полицейские, подозреваемая, воспользовавшись отсутствием хозяев, похитила украшения, которые впоследствии сдала в ломбард.