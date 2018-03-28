Ещё
Под Воронежем продававший наркотики за биткоины мужчина получил 8 лет тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Под Воронежем продававший наркотики за биткоины мужчина получил 8 лет тюрьмы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Житель региона сумел заработать почти 1 млн рублей. Рамонский районный суд вынес приговор 35-летнему жителю Воронежской области, продававшему синтетические наркотики за биткоины. Мужчина получил 8 лет колонии строго режима и штраф в 100 тыс. рублей, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 28 марта. Как установил суд, 35-летний безработный житель региона распространял «синтетику» в Воронеже с осени 2016 года по лето 2017 года. Путём тайников-закладок ему удалось сбыть наркотиков общим весом 980 грамм. За свою работу он получал биткоины. Затем мужчина менял цифровую валюту на рубли и переводил деньги в банки собственные лицевые счета, а также счета друзей. В общей сложности наркоторговцу удалось заработать почти 1 млн рублей. Мужчину признали виновным по двум статьям — о сбыте наркотиков и легализации денег, приобретённых в результате совершения преступления. Приговор вступит в законную силу в течение 10 дней. Дарья Крымова
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже поймали распространявших героин мигрантов В Воронеже дедушка попал под дело за развращение 3 внуков гражданской супруги На видео попало, как воронежские полицейские сожгли наркотиков на сумму свыше 50 млн рублей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке323
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово108
Новый арест по следам трагедии в Кемерово52
Великобритания придумала наказание для России64
Захарова плачет третий день137
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение