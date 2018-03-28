Под Воронежем продававший наркотики за биткоины мужчина получил 8 лет тюрьмы 

Житель региона сумел заработать почти 1 млн рублей. Рамонский районный суд вынес приговор 35-летнему жителю Воронежской области, продававшему синтетические наркотики за биткоины. Мужчина получил 8 лет колонии строго режима и штраф в 100 тыс. рублей, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 28 марта. Как установил суд, 35-летний безработный житель региона распространял «синтетику» в Воронеже с осени 2016 года по лето 2017 года. Путём тайников-закладок ему удалось сбыть наркотиков общим весом 980 грамм. За свою работу он получал биткоины. Затем мужчина менял цифровую валюту на рубли и переводил деньги в банки собственные лицевые счета, а также счета друзей. В общей сложности наркоторговцу удалось заработать почти 1 млн рублей. Мужчину признали виновным по двум статьям — о сбыте наркотиков и легализации денег, приобретённых в результате совершения преступления. Приговор вступит в законную силу в течение 10 дней. Дарья Крымова