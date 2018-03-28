В Астрахани полицейский и сотрудники Росгвардии разыскали 4 пропавших подростков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

Сотрудники МВД России задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске в связи с покушением на убийство

В Иркутске сотрудница ГУ МВД России по Иркутской области и ее муж задержали подозреваемую в уличном грабеже