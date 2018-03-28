В Астрахани полицейский и сотрудники Росгвардии разыскали 4 пропавших подростков 

В Отдел МВД России по Камызякскому району с заявлением о пропаже четырёх несовершеннолетних обратился директор одного из колледжей, являющийся по совместительству их опекуном. Мужчина пояснил, что они целый день отсутствовали на занятиях и не ночевали в студенческом общежитии.
Стражи порядка получили информацию о том, что подростки могут находиться в областном центре. В город Астрахань выдвинулась поисковая группа в составе оперуполномоченного уголовного розыска и наряда вневедомственной охраны. Полицейскому вместе с сотрудниками Росгвардии удалось установить местонахождение всех четверых пропавших. Они находились по разным адресам и пояснили, что приехали навестить знакомых, забыв предупредить об этом своего опекуна.
За время розыска в отношении ребят не совершалось каких-либо противоправных действий. После проведения профилактической беседы стражи порядка доставили их обратно в город Камызяк.