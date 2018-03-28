На Украине пьяный ветеран АТО взорвал гранату у себя дома

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . В Черкасской области ветеран так называемой антитеррористической операции, проводимой украинскими силовиками на востоке страны, во время празднования возвращения из Донбасса устроил взрыв у себя дома. Об этом сообщает издание «Вести» со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

По данным правоохранителей, в Христиановском районе боец АТО во время распития алкогольных напитков достал гранату и вынул из нее кольцо. Затем он бросил ее в сторону, после чего в доме произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.