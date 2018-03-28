Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 230 тонн наркотиков за семь лет в РФ 

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы России изъяли из незаконного оборота с 2011 года более 230 тонн наркотических веществ. Об этом на «правительственном часе» в Совете Федерации сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
"За период реализации стратегии с 2011 года объем изъятых запрещенных веществ превысил 234 тонны. Раскрыто 35 тыс. наркопреступлений, совершенных в составе организованных групп. Пресечена деятельность свыше 500 преступных сообществ, многие из которых имели транснациональный характер", — сказал он.
Министр также отметил, что ежегодно правоохранительные органы выявляют более 200 тыс. преступлений по линии незаконного оборота наркотиков.
Стратегия государственной антинаркотической политики была утверждена президентом в 2010 году и рассчитана до 2020 года.