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Новосибирца отдали под суд за звонок о бомбе в день президентских выборов
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Новосибирца отдали под суд за звонок о бомбе в день президентских выборов 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 28 марта, в Октябрьский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело о лжеминировании во время прошедших выборов президента.
На скамье подсудимых оказался Николай Дарьин — по версии органов предварительного следствия, 18 марта он пришёл на избирательный участок в школе на улице Тургенева около 13:00. «Действуя умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и нормальную деятельность правоохранительных органов и экстренных служб, подошёл к сотруднику полиции и заведомо ложно сообщил последнему о том, что  заложена бомба, взрыв которой произойдёт через два часа, при этом не конкретизируя место взрыва
и осознавая, что данное сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей и причинения значительного ущерба», — сообщили в суде.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области попросили письменный запрос на вопросы НГС об этом уголовном деле.
На следующий день после выборов, 19 марта, это происшествие комментировал на совещании в областном правительстве заместитель начальника полиции областного управления МВД России Олег Ольнев.
«Самое серьёзное происшествие случилось на избирательном участке № 1850 — это школа № 75, где гражданин в состоянии алкогольного опьянения сообщил сотруднику полиции о том, что он заложил взрывное устройство в помещении избирательного участка. Он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщении об акте терроризма в государственном учреждении. Естественно, предварительно было проведено обследование — там три избирательных участка в этом здании», — говорил Ольнев. Он добавил, что место обследовали вместе со служебными собаками.
О ходе голосования в Новосибирске корреспонденты НГС следили весь день в режиме онлайн — выборы прошли спокойно, а в школах с избирательными участками показывали поделки учеников.
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