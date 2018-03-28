Новосибирца отдали под суд за звонок о бомбе в день президентских выборов

Сегодня, 28 марта, в Октябрьский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело о лжеминировании во время прошедших выборов президента.

На скамье подсудимых оказался Николай Дарьин — по версии органов предварительного следствия, 18 марта он пришёл на избирательный участок в школе на улице Тургенева около 13:00. «Действуя умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и нормальную деятельность правоохранительных органов и экстренных служб, подошёл к сотруднику полиции и заведомо ложно сообщил последнему о том, что заложена бомба, взрыв которой произойдёт через два часа, при этом не конкретизируя место взрыва

и осознавая, что данное сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей и причинения значительного ущерба», — сообщили в суде.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области попросили письменный запрос на вопросы НГС об этом уголовном деле.

На следующий день после выборов, 19 марта, это происшествие комментировал на совещании в областном правительстве заместитель начальника полиции областного управления МВД России Олег Ольнев.

«Самое серьёзное происшествие случилось на избирательном участке № 1850 — это школа № 75, где гражданин в состоянии алкогольного опьянения сообщил сотруднику полиции о том, что он заложил взрывное устройство в помещении избирательного участка. Он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщении об акте терроризма в государственном учреждении. Естественно, предварительно было проведено обследование — там три избирательных участка в этом здании», — говорил Ольнев. Он добавил, что место обследовали вместе со служебными собаками.

О ходе голосования в Новосибирске корреспонденты НГС следили весь день в режиме онлайн — выборы прошли спокойно, а в школах с избирательными участками показывали поделки учеников.