Полицейские Хорошево-Мневников задержали жителя Тверской области за кражу

Полицейские Хорошево-Мневников задержали приезжего за кражу автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.

Злоумышленник украл машину у местного жителя. Транспортное средство находилось у дома 19 на улице Берзарина. Ущерб составил около 600 тысяч рублей.

— Сотрудники отдела МВД по району Хорошево-Мневники задержали подозреваемого в хищении. Им оказался 33-летний житель Тверской области . Материалами дела и личным признанием мужчина полностью изобличен в краже. Похищенное изъято, — сообщил источник в УВД по СЗАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело. (ео)