Ещё
Полицейские Хорошево-Мневников задержали жителя Тверской области за кражу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Полицейские Хорошево-Мневников задержали жителя Тверской области за кражу 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Полицейские Хорошево-Мневников задержали приезжего за кражу автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.
Злоумышленник украл машину у местного жителя. Транспортное средство находилось у дома 19 на улице Берзарина. Ущерб составил около 600 тысяч рублей.
— Сотрудники отдела МВД по району Хорошево-Мневники задержали подозреваемого в хищении. Им оказался 33-летний житель Тверской области. Материалами дела и личным признанием мужчина полностью изобличен в краже. Похищенное изъято, — сообщил источник в УВД по СЗАО.
По данному факту возбуждено уголовное дело. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
На улице Мневники у приезжего из Тверской области нашли наркотики Посвященная самому популярному автобусу страны выставка открылась в Москве Кормушки для зайцев появятся в Серебряном Бору
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса291
Умер Олег Анофриев60
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Первая отставка произошла в Кемерово451
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1085
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение