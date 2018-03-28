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В Орловском районе задержали закладчика «синтетики»
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В Орловском районе задержали закладчика «синтетики» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сотрудники УМВД по Орловской области в ходе оперативных мероприятий установили личность орловца, подозреваемого в хранении и распространении наркотиков.
Житель поселка Стрелецкий Орловского района поместил наркотик в тайник около одного из жилых домов в городе Орле для дальнейшей продажи. Сотрудники полиции изъяли наркотик. По результатам экспертизы оказалось, что в закладке находился синтетический наркотик общей массой порядка полуграмма.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Сообщение В Орловском районе задержали закладчика «синтетики» появились сначала на РИА 57.
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