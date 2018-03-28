В Орловском районе задержали закладчика «синтетики»

Сотрудники УМВД по Орловской области в ходе оперативных мероприятий установили личность орловца, подозреваемого в хранении и распространении наркотиков.

Житель поселка Стрелецкий Орловского района поместил наркотик в тайник около одного из жилых домов в городе Орле для дальнейшей продажи. Сотрудники полиции изъяли наркотик. По результатам экспертизы оказалось, что в закладке находился синтетический наркотик общей массой порядка полуграмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.