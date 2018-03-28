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Венгрия вышлет россиянина, обвиняемого в подстрекательстве к убийству
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Венгрия вышлет россиянина, обвиняемого в подстрекательстве к убийству 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Обвиняемого в подстрекательстве и пособничестве к убийству россиянина экстрадируют в Россию из Венгрии в среду, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Двадцать восьмого марта 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Венгрии экстрадируют в Россию гражданина РФ Александра Геберта. Органами следствия он обвиняется в совершении преступлений… «подстрекательство и пособничество в совершении убийства», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в ноябре 2013 года в Волгограде Геберт уговорил своего знакомого организовать заказное убийство конкурента, установившего монополию во многих сферах деятельности, и оплатил его. В мае 2014 года исполнитель совершил убийство бизнесмена. Отмечается, что, поскольку Геберт скрылся от преследования и покинул территорию России, он был объявлен в розыск.
В марте 2017 года в связи с установлением его местонахождения ГП РФ направила в компетентные органы Венгрии запрос о его выдаче, который был удовлетворен в феврале 2018 года.
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