Суд арестовал техдиректора компании-собственника сгоревшего в Кемерово ТЦ

Комбинату принадлежит сгоревший торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня».

Соболеву предъявлено обвинение по статьям 109, 219 и 238 УК ("Причинение смерти по неосторожности"; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

"Суд постановил: избрать в отношении Соболева Георгия Викторовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года", — сказал судья.