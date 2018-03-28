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Жительница Севастополя получила два года колонии за избиение дочери
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Жительница Севастополя получила два года колонии за избиение дочери 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: sevastopolnews.info
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Жительница Севастополя получила 2 года колонии за жестокое избиение своей 9-месячной дочери, сообщает региональное управление СК РФ.
Следствием установлено, что в ноябре 2016 года женщина на почве общей неудовлетворенности семейной жизнью и конфликта, произошедшего между ней и ее супругом, с особой жестокостью и мучениями нанесла своей 9-месячной дочери удары руками, ногами, а также твердым предметом по различным частям тела, в том числе по голове, после чего прижгла ребенку, предположительно, сигаретой правую стопу. В результате девочке был причинен тяжкий вред здоровью, она проходила длительное лечение в ГКБ №5, отметили в ведомстве.
Суд признал виновной 24-летнюю женщину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери с применением предметов, используемых в качестве оружия. «Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
В ходе следствия родителей ребенка ограничили в родительских правах. Девочка находилась в Доме ребенка города Севастополя. Приговор в законную силу не вступил.
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