Жительница Севастополя получила два года колонии за избиение дочери

Следствием установлено, что в ноябре 2016 года женщина на почве общей неудовлетворенности семейной жизнью и конфликта, произошедшего между ней и ее супругом, с особой жестокостью и мучениями нанесла своей 9-месячной дочери удары руками, ногами, а также твердым предметом по различным частям тела, в том числе по голове, после чего прижгла ребенку, предположительно, сигаретой правую стопу. В результате девочке был причинен тяжкий вред здоровью, она проходила длительное лечение в ГКБ №5, отметили в ведомстве.

Суд признал виновной 24-летнюю женщину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери с применением предметов, используемых в качестве оружия. «Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима », — говорится в сообщении.

В ходе следствия родителей ребенка ограничили в родительских правах. Девочка находилась в Доме ребенка города Севастополя. Приговор в законную силу не вступил.