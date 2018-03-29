В Ульяновской области банду убийц, рэкетиров и черных лесорубов ждет суд

В суд направлено уголовное дело по обвинению членов ОПГ в незаконной рубке леса с причинением государству ущерба на сумму более 42 миллионов рублей и рэкете предпринимателей, сообщает прокуратура Ульяновской области

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей региона, подозреваемых в совершении серии преступлений.

По версии обвинения в 2015-2016 гг. 32-летний Василий Шеянов и 38-летний Алексей Власов неоднократно организовывали выезды бригад местных жителей в квартал выдела Ключищенского участкового лесничества с целью незаконной рубки сосен. Древесина транспортировалась по фиктивным документам и реализовывалась. Ущерб государству от этих действий составил более 42,8 млн рублей.

Следствие также выяснило, что Шеянов с целью завладения 1,7 млн рублей организовал убийство местного бизнесмена, которого 2 сентября 2016 года Власов расстрелял из карабина «Сайга», закопав труп жертвы в лесу возле села Поникий Ключ Ульяновского района.

Установлено также, что Власов вместе с двумя студентами занимался рэкетом индивидуальных предпринимателей, требуя под угрозой огнестрельного оружия ежемесячной выплаты части прибыли.

В связи с доказанными обстоятельствами Шеянову, Власову и иным членам ОПГ предъявлено обвинение по разным статьям Уголовного кодекса.

1. Ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). 2. Ч.3 ст.191.1 УК РФ (сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). 3. Чч.3-5 ст.33, пп. «ж, к» ч.2 ст.105 УК РФ (организация, подстрекательство к убийству и пособничество в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью облегчить совершение другого преступления). 5. Ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). 6. Пп. «а, г» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). 7. Ч.2 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). 8. Пп. «ж, к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью облегчить совершение другого преступления). 9. Ч.5 ст.33, п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ, п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ (пособничество в вымогательстве и требования передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

За все эти деяния предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. После утверждения обвинительного заключения региональной прокуратурой уголовное дело направлено в суд.