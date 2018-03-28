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В Сегеже будут судить мужчину, напавшего на судебного пристава
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Сегеже будут судить мужчину, напавшего на судебного пристава 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сегежанин попытался отбить у представителя власти свою подругу, которую собирались увезти по делу о долге.
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Сегежи. Мужчину обвиняют в нападении на представителя власти.
По версии следствия, 13 декабря прошлого года судебные приставы приехали к должнице, чтобы доставить ее к судебному приставу-исполнителю. В это время женщина выпивала в своей квартире с двумя мужчинами. Когда хозяйку вывели из помещения, один из собутыльников напал на пристава, причинив вред его здоровью.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет,
— сообщили в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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