В Сегеже будут судить мужчину, напавшего на судебного пристава

Сегежанин попытался отбить у представителя власти свою подругу, которую собирались увезти по делу о долге.

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Сегежи . Мужчину обвиняют в нападении на представителя власти.

По версии следствия, 13 декабря прошлого года судебные приставы приехали к должнице, чтобы доставить ее к судебному приставу-исполнителю. В это время женщина выпивала в своей квартире с двумя мужчинами. Когда хозяйку вывели из помещения, один из собутыльников напал на пристава, причинив вред его здоровью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет,

— сообщили в СК.