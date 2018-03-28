Женщина, потратив деньги сожителя, заработала уголовное дело 

Петрозаводчанин доверил подозреваемой свою банковскую карту, но просил тратить деньги только на еду.
У жителя Древлянки с банковских карт исчезло более 100 тысяч рублей. О пропаже такой крупной суммы мужчина сообщил в полицию.
Потерпевший рассказал, что никому не сообщал пароль кроме женщины, с которой вместе проживал. По словам мужчины, он периодически просил сожительницу сходить в магазин за продуктами, но не позволял снимать больше необходимой суммы.
В беседе с полицейскими 33-летняя женщина созналась, что именно она обналичила деньги, которые потратила на личные нужды, рассказали в МВД. В итоге женщина стала фигуранткой уголовного дела. Потраченные деньги она обещала вернуть.
По материалам: ptzgovorit.ru