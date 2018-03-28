Женщина, потратив деньги сожителя, заработала уголовное дело

Петрозаводчанин доверил подозреваемой свою банковскую карту, но просил тратить деньги только на еду.

У жителя Древлянки с банковских карт исчезло более 100 тысяч рублей. О пропаже такой крупной суммы мужчина сообщил в полицию.

Потерпевший рассказал, что никому не сообщал пароль кроме женщины, с которой вместе проживал. По словам мужчины, он периодически просил сожительницу сходить в магазин за продуктами, но не позволял снимать больше необходимой суммы.