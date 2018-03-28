Ещё
Женщина, потратив деньги сожителя, заработала уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Женщина, потратив деньги сожителя, заработала уголовное дело 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Петрозаводчанин доверил подозреваемой свою банковскую карту, но просил тратить деньги только на еду.
У жителя Древлянки с банковских карт исчезло более 100 тысяч рублей. О пропаже такой крупной суммы мужчина сообщил в полицию.
Потерпевший рассказал, что никому не сообщал пароль кроме женщины, с которой вместе проживал. По словам мужчины, он периодически просил сожительницу сходить в магазин за продуктами, но не позволял снимать больше необходимой суммы.
В беседе с полицейскими 33-летняя женщина созналась, что именно она обналичила деньги, которые потратила на личные нужды, рассказали в МВД. В итоге женщина стала фигуранткой уголовного дела. Потраченные деньги она обещала вернуть.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Приговор Шакро, день первый: подсудимые назвали процесс «цирком» «Поджигатель» из «Зимней вишни»: «Я сотрудник и помогал спасать людей!» Полиция раскрыла дело об украденном телефоне в одном из магазинов Петрозаводска
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина326
Умер Олег Анофриев37
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»102
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Тулеев обратился к жителям Кузбасса388
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:07
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр
Пожары Происшествия
00:33
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение