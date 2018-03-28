Суд перевел под домашний арест экс-мэра Переславля-Залесского

"Суд изменил меру пресечения, освободив из-под стражи под домашний арест моего подзащитного Кошурникова", — сказал защитник.

По его словам, рассмотрение уголовного дела по существу в отношении Кошурникова начнется 9 апреля. «Суд по своей инициативе перешел из особого порядка рассмотрения уголовного дела в общий порядок», — уточнил Захарьин.

Ранее защита Кошурникова добилась смягчения ему обвинения. Из уголовного дела экс-чиновника следствие исключило квалифицирующий признак «причинение тяжких последствий», что дает ему шанс избежать реального лишения свободы. Действие Кошурникова теперь квалифицировано частью 2 статьи 286 УК РФ.

Превышение должностных полномочий

Денис Кошурников, учредитель ООО «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и гендиректор этого ООО Евгений Султанов были задержаны 16 ноября 2016 года, руководители компании обвиняются в растрате, Кошурников — в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий при разрешении строительства завода на охранной территории национального парка «Плещеево озеро». Экс-мэр, полномочия которого закончились в прошлом году, признал вину в инкриминируемом преступлении и раскаялся в содеянном.

С 2010 года АО «Роснано» инвестировало в ООО «НТ-Фарма» более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического завода на территории Переславского района Ярославской области , который планировалось запустить к сентябрю 2012 года. Однако руководство проектной компании неоднократно переносило сроки сдачи объекта.