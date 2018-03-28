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Суд перевел под домашний арест экс-мэра Переславля-Залесского
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Суд перевел под домашний арест экс-мэра Переславля-Залесского 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Заволжский суд Ярославля на время процесса смягчил меру пресечения бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, которому инкриминируется превышение должностных полномочий, и перевел его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС адвокат Кошурникова Александр Захарьин.
"Суд изменил меру пресечения, освободив из-под стражи под домашний арест моего подзащитного Кошурникова", — сказал защитник.
По его словам, рассмотрение уголовного дела по существу в отношении Кошурникова начнется 9 апреля. «Суд по своей инициативе перешел из особого порядка рассмотрения уголовного дела в общий порядок», — уточнил Захарьин.
Ранее защита Кошурникова добилась смягчения ему обвинения. Из уголовного дела экс-чиновника следствие исключило квалифицирующий признак «причинение тяжких последствий», что дает ему шанс избежать реального лишения свободы. Действие Кошурникова теперь квалифицировано частью 2 статьи 286 УК РФ.
Превышение должностных полномочий
Денис Кошурников, учредитель ООО «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и гендиректор этого ООО Евгений Султанов были задержаны 16 ноября 2016 года, руководители компании обвиняются в растрате, Кошурников — в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий при разрешении строительства завода на охранной территории национального парка «Плещеево озеро». Экс-мэр, полномочия которого закончились в прошлом году, признал вину в инкриминируемом преступлении и раскаялся в содеянном.
С 2010 года АО «Роснано» инвестировало в ООО «НТ-Фарма» более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического завода на территории Переславского района Ярославской области, который планировалось запустить к сентябрю 2012 года. Однако руководство проектной компании неоднократно переносило сроки сдачи объекта.
По данным СК, с целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО «Протэкт» земельный участок. Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района. Этот участок находится на территории национального парка «Плещеево озеро», в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима, однако такое разрешение было выдано Кошурниковым.
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