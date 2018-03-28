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Адвокат: экс-мэра Переславля-Залесского перевели из СИЗО под домашний арест
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Адвокат: экс-мэра Переславля-Залесского перевели из СИЗО под домашний арест 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Суд в Ярославле в среду смягчил меру пресечения бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, который проходит по делу о хищениях 1 миллиарда рублей у "Роснано", переведя его из СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Александр Захарьин.
Ранее сообщалось, что в начале февраля из состава преступления Кошурникова, который обвиняется по статье о превышение должностных полномочий, был исключен такой признак, как «тяжкие последствия». Захарьин пояснял РИА Новости, что если при прежней квалификации предусматривалось наказание от 3 до 10 лет лишения свободы, то при нынешней предусматриваются и принудительные работы, и штраф, а максимально — до 7 лет лишения свободы.
"Сегодня Заволжский районный суд Ярославля изменил Кошурникову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", — сказал Захарьин.
Он отметил, что рассмотрение дела Кошурникова по существу будет тоже рассматривать Заволжский суд, первое заседание назначено на 9 апреля.
Арест Кошурникова был санкционирован судом в рамках дела о хищении 1 миллиарда рублей, который был выделен корпорацией «Роснано» на строительство фармацевтического завода в Ярославской области. В рамах дела также были арестованы учредитель и гендиректор «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов. Кошурникову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.
"Роснано" заявляло, что с 2014 года выражало обеспокоенность определенной финансовой непрозрачностью деятельности предприятия «НТ-Фарма», о чем проинформировало ранее правоохранительные органы.
Как считает следствие, Кошурников незаконно дал разрешение на строительство фармацевтического завода в природоохранной зоне. Защита обвиняемого настаивает на версии о том, что разрешение было выдано законно, а «если бы он его не выдал, то это было бы поводом привлечь Кошурникова к административной или иной ответственности».
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