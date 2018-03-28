В Надыме будут судить мужчину, который избил трубой и пытался сжечь пенсионера

Надыме осудят мужчину, совершившего убийство и поджог. Обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения. Как сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова, обвиняемый — житель Тюменской области . Преступление он совершил в сентябре прошлого года в одном из гаражей городского гаражного кооператива «Пилот». Именно там между ним и его знакомым произошел конфликт. В гневе злоумышленник взял металлический гаечный ключ и трубу и 11 раз ударил хозяина гаража по голове. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег матерчатую ткань и бросил в подвал гаража, куда упал потерпевший. Его тело нашли при тушении. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что 62-летний мужчина скончался от острого отравления окисью углерода. В результате пожара полностью сгорел гараж, стоимостью 1 млн 350 тыс. рублей, а также стоящий в непосредственной близости к гаражу автомобиль Хендай Сантафе, стоимостью около 700 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину злоумышленника.