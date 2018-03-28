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В Пензе автомобилист купился на объявление о продаже запчасти для иномарки
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В Пензе автомобилист купился на объявление о продаже запчасти для иномарки 

PNZdrive 40 минут назад
Фото: PNZdrive
В Пензе полицейские расследуют обстоятельства интернет-мошенничества при продаже запчасти для иномарки.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в УМВД РФ по Пензе за помощью обратился 33-летний автолюбитель. Он рассказал, что на крупном сайте объявлений увидел сообщение о продаже капота для автомобиля «Фольксваген» и позвонил по оставленному номеру. Неизвестный сказал ему, что продаст ему товар при условии предоплаты.
Следуя условиям продавца, пензенец перевел на счет банковской карты 28 тысяч рублей, но до сих пор капот не получил, а телефон неизвестного не отвечает. До этого инцидента обманутый мужчина знал о подобных способах мошенничества.
«По факту этого преступления проводится проверка. Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе управления.
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